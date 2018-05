Rõduaiandusega alustades tuleb nii mõndagi eelnevalt läbi mõelda

Istutamiseks kasuta mulda, mis on mõeldud spetsiaalselt rõdutaimedele, sest hoiab endas paremini vett ja sisaldab vajalikke toitaineid. Pisikesele pinnale aia rajamisel tuleks iga sentimeetrit hästi planeerida, kuid mitte liialt tihedalt istutada, sest ka kõige vastupidavamad taimed, ürdid ja lilled vajavad tugevaks kasvamisel ruumi. Kui taim kasvatab viljad mulla alla, tuleks valida võimalikult sügavad potid. Kuna aga lillepotid muutuvad peale mullaga täitmist ja kastmist oluliselt raskemaks, tuleb jälgida, et rõduaed ei ületaks lubatud kaalu.

Mida madalamad on potid ja konteinerid, seda vähem on neis mulda, kus niiskus saaks säilida ja seda hoolikam tuleb olla ka kastmisega. Kindlasti peaks kogu kastmissüsteemi hoolikalt läbi mõtlema, et kastmisvesi ei tilguks põrandale ja sealt alumiste naabrite rõdule. Auguta pottide puhul on kindel, et liigne niiskus ei pääse potist välja ning kimbutab varem või hiljem taimejuuri mädanikuga. Auguga pottidest voolab aga kastmisvesi välja ja seepärast tuleb planeerida vee äravool.