Arhitektuurilugu: New Yorgi pilvelõhkuja polegi inimeste jaoks ehitatud

Algselt oli Thomase tänava maja telefonifirma AT&T kaugekõnede ümberlülituskeskus. Nüüd on majas ka suured serverid, mida AT&T jooksutab. Maja keldris ning hoone seintes on määratu kogus vasktraati, ühendamaks kõiki vajalikke servereid ja lüliteid.

Thomase tänava maja projekteeris arhitekt John Carl Warneke ning nagu piltidelt näha, pole tegemist inimmõõdulise ehitisega. Lisaks halvaendelisele välimusele on funktsiooni tõttu majal ka kuuemeetrise vahega korrused, üle kahe korra kõrgemad, kui tavaline oleks. Hoone fassaadil on vaid üksikud aknad ning sellele annavad lausa halvaendelist ilmet maja tipus ning poole kõrguse peal avanevad ventilatsioonisuudmed. Öisel tuledesäras Manhattanil on Thomase tänava 33. maja vaikne, pime ja salapärane.