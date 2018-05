Tütre nimest inspireeritud lastetoast sai mõnus segasummasuvila

Kui Eleri Kaljurand mõni aasta tagasi lapseootele jäi, oli ta üsna kindel, et sündimas on tütar. Kui selgus, et sisetunne peab paika, oli Eleril kohe ka lapsele nimi olemas: Salme. Seda nime kandis tema vanaema ja kui ta lahkus, otsustas Eleri, et kui tal õnnestub kunagi tütar saada, saa ta just selle nime. «Vanaema oli mulle väga kallis,» selgitab Eleri.