Pragmatismi tipp: kuidas kujundada eluruume kosmoses?

Mitu 20 aasta jooksul rahvusvahelises kosmosejaamas (ehk ISSis) heljunud 230 kosmoserändurist on kirjeldanud, kuidas tavapärase ruumi puudumine mõjub neile häirivalt ning segavalt. Ilma põrandate-lagedeta ning planeedi gravitatsiooni pakutava suunata on inimene rebitud välja oma tavapärasest maailmast ning asub tõeliselt võõras ruumis. Eks teeb asja hullemaks ka tõsiasi, et kosmoses pole paradoksaalsel kombel ruumi. Kuna inimeste ja instrumentide orbiidile saatmine on ütlemata kallis lõbu, siis on iga kuupmeeter arvel.