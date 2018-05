Avastus: kõik teed viivadki Rooma

Kõnekäänul «Kõik teed viivad Rooma» oli impeeriumi hiilguse aegses Euroopas tõsi taga. Kuid võttes arvesse, et osa tänapäevastestki magistraalidest järgib sama rada mida roomlaste kunagised maanteed, võib see ütlus sama hästi ka täna tõeks osutuda. Tiheda teedevõrguga Euroopas pole mõned Vana-Rooma teed kümnete sajandite jooksul kordagi kasutusest väljas olnud. Inimesed on vaid aastate jooksul teid ümber ja üle ehitanud, oluliselt teede kulgu muutmata.