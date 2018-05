Remondiblogi: rääbakate nõukaaegsete tugitoolide uskumatu uus nägu

Järgmisena lõikasin liimriidega tugevdatud pealiskangast välja seljatugede taguse vineeri jaoks katted. Need kinnitasin vineeri külge tekstiililiimiga, mille leidsin ehituspoest. Seejärel hakkasin mässama porolooniga. Mõõtsin ära seljatoe ja istme suuruse ja sobilikud tükid lõikasin välja villanoa abil. Porolooni kinnitasin üksikutest kohtadest klammerdaja ja pikkade (14 mm) klambrite abil. Üritasin lisada nii vähe klambreid, kui võimalik, et vältida liialt "augulist" tulemust, kuid piisavalt palju klambreid, et need porolooni raami küljes kinni hoiaks. Liiga vähesed klambrid porolooni kinni ei hoia ja see rebeneb raami küljest lahti. Porolooni ja põhjariide vahele toppisin veel vanu kangajuppe ja vatti, et iste saaks veidi tugevam ja jäigem.