Naabritele piinlevat looma meenutanud naine sai ametliku ettekirjutuse

Webb ise väidab, et tema ei mäleta, et ta pärast ametliku ettekirjutuse saamist kordagi laulnud oleks. Naabrid on aga jätkuvalt teist meelt.

Tüli on keeruline kohtu abita lahendada, sest see on vaikselt hõõgunud juba enam kui neli aastat ja naabritel, kes ei saanud algul abi ei linnavalitsusest ega politseist, on olnud aega viha koguda.