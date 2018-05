Pärnu kinnisvaraturgu ootab ees hullumeelne aeg

Pärnu kinnisvaraturul loodavad üürileandjad, et aastad pole vennad ja saabumas on soe suvi, mis meelitab linna puhkajate hordid. Ilmad on ilusad juba täna ning algavad ettevalmistused suviseks üürihooajaks, mis tähendab mitmete pikkade üürilepingute lõppemist, üüripindade renoveerimist ja osadele peredele ka linnast maakodusse kolimist, et korter puhkajatele välja üürida, kirjutab maakler Siiri Einbaum.

Üürikorterit puhkajate tarbeks ette valmistades tuleb tähelepanu pöörata eelkõige ruumide puhtusele ja kui üürihuviline olemas, oleks soovitav uurida, kas tal on mingeid erilisi nõudmisi – võib-olla te näiteks ei soovi, et pinnale asuks lemmikloomadega üürnik.

Kinnisvaraportaalide andmetel on praegu Pärnus pakkumisel sadakond üürikorterit, kuid varasemad aastad on näidanud, et nende arv väheneb kevade jooksul järsult, kuna juba praegu tehakse suveks broneeringuid ja lühiajalise üüri puhul on eelseisval puhkuseperioodil nädalavahetusi, kus on raske vabu üüripindu leida.