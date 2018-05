Pere läheb ebaseadusliku üüriäri eest kohtu alla

San Francisco linn viib juba teist korda kohtusse Darren ja Valerie Lee, kes on Airbnb lehel ebaseaduslikult üürile andnud 14 korterit, vahendab Fox News.

Airbnb tegevus on probleemiks paljudes linnades üle maailma, ka Tallinnas on juttu olnud võimalusest ja vajadusest tegevust keskkonnas piirata, sest lühiajalised üüripinnad kergitavad hinnad üüriturul absurdseks, lisaks tekib üüripindade puudus neile, kes sooviksid üürida pikaajaliselt - lühiajaline üür on korteriomanikule tulusam, mistõttu sageli eelistatakse seda.

San Francisco linn on juba seadnud piirangu, et igaüks võib populaarse lühiajalisi üüripindu pakkuva saidi kaudu üürile anda vaid ühe korteri maja kohta, kusjuures korter peaks asuma omaniku põhikoduga samas majas. Leed vilistavad seadusele juba teist korda: neile kuulub üle linna ühtekokku 45 korterit 17 majas, millest suurt osa nad Airbnb vahendusel turistidele pakuvad. Et asja varjata, on üüritakse kortereid välja sõprade nimede alt, kes väidetavalt kõik ise kohapeal elavad.

Kokku on paar selle ebaseadusliku tegevusega aasta jooksul teeninud enam kui 700 000 dollarit.

See on paarile juba teine kohtuskäik sama asja eest: viimati käisid nad kohtu all 2014. aastal.

Darren Lee ise väitis toona, et tema on süüst puhas. «Minu meelest on siin asjast valesti aru saadud. Mul elavad siin pikaajalised üürilised sees,» sõnas ta. Tookord pidi paar maksma trahvi ligi 300 000 eurot ja lubama ebaseadusliku üüritegevuse lõpetamist.

Kui nüüd Leed taas linna huviorbiiti sattusid, käidi nende kortereid kontrollimas. Linnaametniku sõnul oli iga korter sisustatud nii nagu elaks seal keegi püsivalt sees, kuid oli ilmne, et tegu oli lavastusega: igas korteris olid täpselt samad toiduained, igas kraanikausis ühtmoodi mustad nõud, samad hügieenitarbed vannitoas, ühesugused saunalinad visatud ustele kuivama. Isegi riided ja jalatsid kappides olid kõigis korterites ühesugused.

«See paar rikkus seadust, jäi vahele, lubas lõpetada ja tegi siis uuesti täpselt sama asja, ainult seekord kaasnes sellega suurem etendus,» ütleb linna esindav advokaat David Herrera.