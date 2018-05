Fotod: Põhja Tallinnas ootab uut omanikku üks nostalgiliselt võluv korter

Kolmetoaline korter, üldpinnaga 72,5 ruutmeeetrit, on kahtlemata väärt uudistamist. Suurepärases piirkonnas paiknev kodu kulgeb läbi kahe korruse ning on tänu kõrgetele akendele ka erakordselt valgusküllane. Müügi korral on korteri praegune omanik nõus kogu sisustuse sisse jätma.

Majal puuduvad laenukohustused, on videovalve ning ka kommunaalkulud on aastaringselt soodsad. Korterelamu asub vähese liiklusega tänaval, kus on piisavalt vaikust, hea transpordiühendus kesklinnaga, samuti tohutult võimalusi sportimiseks. Sõle spordikeskus ja terviserajad on siit vaid jalutuskäigu kaugusel, lähedal asub ka Stroomi rand koos imekauni rannapromenaadiga.