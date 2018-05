Fotod: eriti õdusa maakodu sisustamine ühe Saaremaa talu näitel

Padjad, pleedid, tekid, vaibad. «See, mis selle palkmaja eriti hubaseks teeb on see, et seal on palju erinevate suurustega patju ja pleede. Tegelikult on see ka üks soodsamaid viise, kuidas maakodu hetkega hubasemaks ja värskemaks muuta!» räägib Brette. Jahedatele põrandatele tasub osta kaltsuvaibad, need on jala all mönusad ja peavad kaua vastu. Ja peavad vastu ka talvisele hiirtepeole.