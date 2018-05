Eesti aiapidajad on avastanud soodsa võimaluse taimede soetamiseks

Harjumaal äsja valminud majale tänavu esimest aastat aeda kujundav Katre on üks neist, keda Läti soodsamad hinnad üle piiri sõitma meelitavad. «Kui mul oleks vaja üht-kaht taime, siis ma kindlasti ei hakkaks seda käiku ette võtma, aga mul on vaja teha terve aed. Siis tuleb sääst juba väga suur ja reis tasub igal juhul ära,» ütleb ta.

Esimest käiku plaanibki naine sellele nädalavahetusele, kui Siguldas toimub taimelaat. «Räägitakse, et seal on hinnad soodsamad kui Eesti alternatiividel. Võtan sõbranna kaasa ja paari teise sõbranna soovinimekirja ka. Lähme kaubikuga ja usun, et see tasub ära küll,» ütleb ta.