Nostalgialaks: endise Eesti pioneerilaagri majakesed on oksjonile pandud

Tugeva konstruktsiooniga majakeste lahtimonteerimine on väga tülikas, mistõttu on need mõistlikum ühes tükis ära vedada. Endised pioneerimajakesed vajavad renoveerimist ja veidi siit-sealt nokitsemist, ent kokkuleppel omanikuga on võimalus ka mõnele renoveeritud variandile käpp peale panna.