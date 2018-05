Väliantenn ja kompaktne taskuruuter aitavad suvilas leviaugust välja

Kõige lihtsam ja tänapäeval levinum viis on kasutada internetti oma nutitelefonis. «Kiiremad meilivahetused saab aga nutitelefoni abil kindlasti ära teha, lugeda uudiseid ning jälgida sotsiaalmeediat, kui selleks on maakodus mahti,» rääkis Tele2 Eesti raadiovõrgu juht Tanel Sarri.

Veelgi parem lahendus on mehe sõnul aga taskuruuter, mida Sarri soovitab panna nutitelefoniga sarnases mõõdus taskuruuteri parima levialaga kohta, näiteks akna alla. «Sedasi saab luua hea Wifi ühenduse terves majas ning olenemata oma asukohast, on telefonis alati tugev signaal,» selgitas raadiovõrgu juht. Telia klienditeeninduse sõnul loob taskuruuter Wifi võrgu kas siis sülearvutile, tahvelarvutile või mõnele teisele nutiseadmele, mis töötab üle Wifi võrgu. Taskuruuteri võrku saab ühendada kuni viis seadet.

Kus on elekter, seal on ka internet

Võimsama leviala rohkematele seadmetele tagab tavaline ruuter. «Kui tahad, pistad juhtme stepslisse ning saad interneti ja kui ei taha, tõmbad juhtme seinast ning naudid linnulaulu,» tõi Sarri näite ja lisas, et ruuteri saab reaalselt paigaldada ükskõik kuhu, kui on olemas elekter ning selle üles sättimine võtab aega umbes minuti. «Ruuter on lihtne viis võtta internet endaga maakoju, suvilasse või puhkusele ning ühendada kõik seadmed ühte Wifi võrku,» ütles Sarri.

Tele2 raadiovõrgu juht soovitab kindlasti ruuteri ühendamisel jälgida, et selle antennid oleksid suunatud õigesti – nii on signaal ühendatud seadmetes võimalikult tugev. Vajadusel saab ruuterile lisada ka väliantenni, kui maakoht asub nõrgema leviga piirkonnas. Antenni akna taha tõstmine parandab oluliselt levitingimusi, aidates tõsta kiirust ka keskmise ja hea leviga piirkondades.

Maakodus käies või seal tehnikaseadmeid hoides on soovitatav need alati lahkudes vooluvõrgust välja tõmmata. Sedasi on seadmed töökorras ning nädalavahetusel maamajja jõudes ei taba halba üllatust, kus voolu kõikumise tõttu on tehnika kannatada saanud. «Samuti võiks maakodus käies alati kaasas olla üks täis laetud akuga akupank, mis aitab vajadusel telefoni laadida,» lisas Sarri.