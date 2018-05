Enne ja pärast: väsinud ilmega vannituba sai modernse uue kuue

Ajarattast räsitud vannitoas kohtuvad uus ja vana. Klassikalise interjööriga vannituba on vürtsitatud paari-kolme kaasaegse detailiga, et anda ruumile aegumatult stiilipuhas ilme.

Pealtnäha täiesti korralik vannituba oli selle omaniku silmis oma elu ära elanud ning vajas kiiret värskenduskuuri, et ajaga taas kaasas käia.

Vannitoa uuenduskuuri üheks läbivaks märksõnaks on kahtlemata hoiustamine ja ruumi kokkuhoid, vahendab apartmenttherapy.com. Kõik üleliigne on vannitoas osavalt silme eest ära tõestetud. Puhastusvahendid ja ka hügieenitarbed on leidnud oma tee kastidesse või pilkupüüdvatesse korvikestesse.