Eesti korteriühistute juhatustest saavad õiglast töötasu vähesed

Juhatuse liikmete tasu on väga erinev, sõltudes maja suurusest ja tegevustest mida korteriühistu juures teha soovitakse. Advokaadibüroo LINDEBERG OÜ juhatuse liikme Keijo Lindebergi sõnul sõltub ühistu liikme tasu ennekõike ühistu finantsvõimekusest ja juhatuse liikme ülesannetest. Suuremate ning vanemate kortermajade puhul on juhatuse liikmel üldjuhul veidi suurem töömaht, kuna sageli tuleb tegeleda erinevate probleemidega. Tänapäeval on sagedane ka selline tööjaotus, kus igapäevase kortermaja haldamisega tegeleb hoopis haldusettevõte, kes selle eest ka vastavat tasu saab. Juhatuse liikmete roll on sellisel juhul oluliselt väiksem ja nemad tasu ei saa.

«Hiljuti meie koolituse raames ligi poole tuhande korteriühistu juhi seas läbi viidud küsitlus selgitas välja, et töö eest saavad tasu vähem kui pooled korteriühistu juhtidest,» märkis Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi. Läbiviidud küsitluse kohaselt ei saanud ühistu juhtimise eest üldse tasu 51 protsenti vastanutest. Tasu saajatest omakorda vaid 11 protsenti tasustati netosummas 200-500 eurot, samal ajal kui 34 protsendil juhatuse liikmetest jäi saadava tasu suurus alla 200 euro.

«Olen aga kuulnud, et on ka 1000-euroseid tasusid suurte ja keeruliste majade puhul,» lisas Mardi.

Korteriühistu juhatuse töö pole meelakkumine

Juhatuse liige valitakse üldkoosoleku otsusega ja tema sobivust hindavad tavaliselt korteriühistu liikmed. Korteriühistul ei pea olema juhatust, kui korteriomandite arv ei ole suurem kui kümme või kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule. Juhatuse puudumise korral juhivad ja esindavad korteriomanikud korteriühistut ühiselt.

Otseseid erireegleid seadus korteriühistu juhatuse liikmetele ette ei kirjuta, küll aga on oluline, et valitud juhatuse juhtimispõhimõtted haakuks ülejäänud ühistuliikmetega. Üldised reeglid juhatuse liikmetele paneb paika tsiviilseadustiku üldosa seadus, mis näeb ette, et juhatuse liikmed peavad omavahelistes suhetes järgima heauskse käitumise põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Tuginedes Eesti Korteriühistute Liidu näidispõhikirjale, peab juhatus korraldama üldkoosolekuid, täitma üldkoosolekul vastuvõetud otsuseid, tegelema igapäevase ühistu juhtimisega, korraldama raamatupidamist ja palju muud. Juhatus peab ühtlasi tagama ka ühistu vara säilimise ning jälgima, et juhatuse liikmed ühistu vara enda huvides ära ei kasutaks. Vastasel korral võib ühistu endise juhatuse liikme vastu kahjunõude esitada.

«Samuti on võimalik, et kui kortermajas midagi juhtub, näiteks katuselt kukub kellelegi peale jää või lumi, siis võib juhatuse liige vastutada selle eest kriminaalkorras, kui juhatuse liige on jätnud oma ülesanded korrektselt täitmata – näiteks pole tellinud ohtlike jääpurikate eemaldamist või katkise garaažiukse remonti,» märkis Lindeberg.

Juhatuse liige võiks Lindebergi sõnul lisaks omada ka elementaarset ülevaadet asjakohastest õigusaktidest ning vähemalt üks liikmetest võiks samaaegselt olla kursis tehnilise poolega, et hinnata edaspidist remonttööde vajadust.