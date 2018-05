Geniaalne nõuanne vabastab pidevast koristamisest

Nimelt kirjutab üks sisustusportaali ApartmentTherapy lugeja, et tema on veendunud, et kodus põhjustab segadust asjadele vale koha valimine. Kui sa pead pidevalt kraamima üle elamise laiali vedelevaid asju, oled neile lihtsalt valinud ebaotstarbeka «õige» koha, usub ta.

Kui leiad koduriided pidevalt elutoa diivanilt vedelemas, siis on see selge märk sellest, et neile spetsiaalselt välja valitud riiul magamistoa riidekapis ei ole neile mugav ega käepärane koht. Paiguta elutuppa mingi korv, kuhu riided alati visata saad, et need laiali ei vedeleks, unusta see riidekapp.

Kui võtmed vedelevad alati esikus kingariiulil, siis unusta see kaunis disainkauss neli sammu eemal koridoris ja paiguta esikusse võtmenagi.