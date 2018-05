Luksuslik kodu ei sünni hingehinnaga sisustuselementidest

Kindlasti nõustuvad paljud, et kodu peab olema koht, kus tuntakse end mugavalt, turvaliselt ja hästi. Samuti peaks see rahuldama elanike vajadusi, peegelduma nende olemust ja uskumusi. Luksuslikus elamises püüavad tihtilugu pilku kallid detailid ja sisustustrendid, mis tegelikkuses peegeldavad seal elavate inimeste aegumatut ja kvaliteetset maitset.

Kõrgelt hinnatud klassika

SEES sisekujundaja ja arhitekt Tuuliki Širokova sõnab, et sellest ajast alates, kui siseviimistlusest ja sisekujundusest sai eneseväljenduse ning enda positsiooni näitamise mängulava, on jäänud sellised klassikalised ja ajatud materjalid nagu puit, erinevates vormides metallid, looduslik kivi ja naturaalne tekstiil alati kõrgelt hinnatuks. «Trendid on pigem lühiajalised, ent on olemas teatud karakteristikud, mis dikteerivad luksuslikku kodu ja nii on olnud tõesti juba aastasadu,» lausub ta.

Looduslikud kivid, täispuit, metall – need kõik on moes luksuslikes kodudes oma erinevates variatsioonides ja kujul. «Olulised on ka valgustus ja tekstiilid, mille hinnavahemik võib olla kümnekordne,» lausub Širokova. Tema sõnul on elegantsed ja luksuslikud elemendid ning detailid vaid pool võitu, järgmine pool kuulub korrektsele ja mugavale planeerimisele. «Mis kasu on kallist valgustist, kui see ei täida oma funktsiooni või asub vales kohas,» leiab ta.

Puitu võib kohata nii sisearhitektuursetes viimistlusmaterjalides, näiteks kalasabaparkett kui ka hoopis väiksemate detailide näol nagu vaagnad ja kandikud laudadel. «Üldjuhul jääbki kõige kaunim kooslus just kontrastidega mängides ehk soe puit – külm metall ja läikiv klaas – matt kivi,» mainib Širokova. Tema sõnul on veel olulisel kohal kasutajamugavus ja materjalide erinevad omadused.

«Väga rõõmustav, et kodumaine sisustusesemete turg kasvab ja kosub iga aastaga. Kui vähegi võimalik, eelistame alati head ja kodumaist välismaisele toodangule,» ütleb Širokova. Kuid tänasel päeval soetatakse päris luksuslikku kodu jaoks just välismaalt.

Ruum dikteerib sisustuselemendi mõõdud

Ääretult oluline on just köögi ja vannitoa planeerimine, mis on tihti ka kodude kõige suurem investeering. «Näiteks vannitoas koguvad praegusel ajal üha suuremat populaarsust suuremõõtmelised plaadid, millel on vuugivahesid minimaalselt. Magamistubades ja elutoas mängivad olulist rolli luksuslikud tekstiilid nii seinas kui ka laes, köögis aga erinevad kivist töötasapinnad,» annab Širokova ülevaate, millele hetkel eluruumides tähelepanu pööratakse.

Sisekujundaja peab oluliseks, et kodul oleks ka kliendi nägu ja identiteet. «Luksuslikkuse ja kvaliteedi vahele võiks panna lausa võrdusmärgi. See viimane ei ole aga tingitud ainuüksi eelarvest, vaid väljendub ka teadlikkuses ja heas maitses,» sõnab Širokova. Tema väitel mängib detailide ja materjalide unikaalsus suurt rolli, kus on tunda näiteks käsitöö hõngu.