Video: korteriühistud istutavad EV100 tammesid

Eesti Korteriühistute Liidu algatusest korteriühistutesse tamm istutada haaras kinni rohenäpust Jaan Koit. Korteriühistu Taludevahe 43 esindaja leiab, et koduõuel on tugevaid tammesid vaja ennekõike järeltulijatele, kes saaks mänguhoos puu otsa ronida ja kõikvõimalikke põnevaid seiklusi ellu viia. Mees ise on tõeline rohenäpp - maja taga istutuskastis ootavad 30 mehe mulda pandud pisikest tammeistikut oma uude koju jõudmist.