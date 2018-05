Võta paljaks: täna on alasti aianduse päev

Kuidas see täpemalt käib? Ega muud tulegi teha kui lihtsalt riided seljast võtta, aeda minna ja seal toimetada nagu harilikult. Päeva ellukutsujaks on Mark Storey, kes alustas asjaga juba 12 aastat tagasi eesmärgiga muuta mittseksuaalne alastus ühiskonnas paremini vastuvõetavaks.

Alasti aianduse päev tähistatakse sestpeale mai esimesel laupäeval. Ühinema on oodatud kõik olenemata sellest, kas aed asub linnas või maal, on tegemist isikliku või ühisaiaga või kasvatab aednik lihtsalt linnakorteri aknalaual maitsetaimi.

Miks alasti ainduse päevaga liituda? Päeva ellukutsuja sõnul on see lõbus ja loomulik, pole mingit põhjust oma alasti keha häbeneda. Seda eriti kodustes tingimustes, kus kõik ümberringi on tuttavad.