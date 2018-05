Väga lihtne kodune harjumus, mis aitab oluliselt raha säästa

On üks väga lihtne strateegia, mis ei nõua igapäevast arvepidamist, poetšekkide säilitamist ja muud taolist. See nõuab vaid üht ohverdust: veeda nädalavahetus kodus ja ära kuluta midagi, soovitab koduportaal ApartmentTherapy.

See tähendab, et ühel nädalavahetusel kuus ei lähe sa poodi süüa ostma, sõpradega dringile, kinno, šoppama, peole - mitte kuhugi. Oled kodus ja sööd asju, mis sul seal juba olemas on. Ka toitu koju tellida ei tohi.