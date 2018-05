Maksuvabastuse saamiseks peab eluruumi kasutamine igatepidi tõendatud olema

Kinnisvara soetamisega seotud maksud tuleb läbi mõelda juba kinnisvaratehingu planeerimisel ehk aegsasti enne seda, kui hakata notariaega planeerima. Inimese jaoks, kes ei teosta kinnisvaratehinguid äritegevuse raames ega ka tulu teenimise eesmärgil, on ilmselt kõige olulisem küsimus tulumaksu maksmise kohustus. Igal füüsilisel isikul on sealjuures üks kord kahe aasta jooksul õigus müüa tulumaksuvabalt alalise elukohana kasutatud kinnisasja.

Kinnisvara elukohana kasutamine on tsiviilseadustiku üldosa seaduses kenasti defineeritud. Arco Vara kinnisvarabüroo juriidilise osakonna juhi Evelin Kanteri sõnul on see aga mõiste, mis üsna paljud inimesed eksiteele viib. «On laialt levinud müüt, mille kohaselt võluravimiks on rahvastikuregistris konkreetse kinnisasja kuuks-kaheks enda elukohana registreerimine ning probleem ongi lahendatud,» märkis Kanter. Tegelikkus on aga sootuks teine.