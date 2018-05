Kas kodutee kasutamise eest raha nõudmine on õigustatud?

Moraalselt, selgitab 1Partner Kinnisvara tegevdirektor Martin Vahter, on selline äritegevus selge sigadus, aga seaduse järgi on õigus vara kasutamise eest raha küsida. «Täielik absurd, et sama mees on saanud skeemi juba aastaid kasutada ning enne teda harrastasid seda pikalt teised temasugused. See näitab, et süsteemis on krooniline viga, mille riik on pikalt parandamata jätnud,» rääkis Vahter.