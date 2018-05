Fotod: korterelamu viimane korrus otsib uut omanikku

Hetkel on Harku kortermaja viimasel korrusel müüdavad ruumid arvel mitteeluruumidena, ent on olemas ka projekt ruumide väljaehitamiseks korteriteks. 1982. aastal valminud korterelamu kogu viimane korrus pakub imelisi vaateid nii merele kui Tallinna linnale.

Kümnendal korrusel paiknev pind on suurusega 170 ruutmeetrit. Korruselt leiab kaks suurt rõdu ning pääsetee katusele, kus on veel omaette lisaruumide või varjualuse ehitamise võimalus. Katusealune ruum on igati elamiskõlblik ja korralik, vajades vaid siit-sealt veidi nokitsemist.