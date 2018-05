Ära pane oma tualettruumi kasutavaid külalisi piinlikku olukorda

Mis omas kodus on väike probleem, võib külas olles osutuda ületamatuks takistuseks. Nii näiteks võib tunduda maailma lõpuna, kui võõrustaja tualettruumis pole piisavalt paberit. Et oma külalisi piinlikest seikadest säästa, tee kõik endast olenev, et külaliste saabumise eel oleks vannituba puhas ja korralikult varustatud.