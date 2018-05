Elamiskõlbmatu maja läks kaubaks üsna kopsaka summa eest

Oksjonile registreerinud 15 huvilisest osutus edukaimaks 1,6 miljonilise pakkumise teinud noored, kes nägid väärtust ennekõike eramuga kaasnevas 81-ruutmeetrises maatükis, vahendab realestate.com.au. Enampakkumise tulemus üllatas nii kinnisvara vahendanud maaklerit kui ka paljusid kohalikke elanikke. «Mitte keegi ei suuda uskuda, et see sellise summa eest maha müüdi — inimesed on sõnatud,» märkis maakler Sam Sayegh.