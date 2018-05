Neli eset sinu kodus, millest peaksid kindlasti vabanema

Sisustusportaal ApartmentTherapy, mis seisab selle eest, et kodud oleksid ilusad, funktsionaalsed ja täidetud vaid meile vajalike asjadega, on reastanud mõned esemed, millel tänasel päeval meie kodus enam kohta olla ei tohiks.

Seinakalender

Me ei räägi siin olukorrast, kus paljude väikelastega peredes logistika paigashoidmiseks ainus võimalus on suur seinakalender. Ikka juhtudest, kus kalendri ainus funktsioon on meelde tuletada, mis kuupäev täna on. Seda juba teevad su arvuti, telefon ja nutikell. Ära raiska paberit, ära osta kalendrit, kui sul seda tegelikult vaja pole

Pabernimekirjad

Küllalt sarnane eelmisele punktile: nutiajastul on nii palju muid võimalusi nimekirjade koostamiseks, et selleks paberi raiskamine oleks sisuliselt kuritegelik. Pealegi kipuvad need silma alt ära kaduma ega ole sugugi nii efektiivsed kui arvutis või telefonis olevad alternatiivid, millele saab panna meeldetuletuse.

Dokumendikaustad

Ei. Neid ei ole vaja. Kui palju on su kodus tegelikult dokumente, mille alleshoidmine on hädavajalik, sest need pole mitte kusagilt digitaalsel kujul kättesaadavad? Ilmselt mitte eriti palju. Dokumendikaustad on koledad ja võtavad palju ruumi. Usalda nutiajastut ja digidokumente.

CDd