Fotod: tagasihoidlik puitmaja üllatab sisemusega

2007. aastal ehitatud maja on kerkinud madalvundamendile, millel on profiilplekk-viilkatus ja puit-pakettaknad. 2016. aastal läbis maja ka välise uuenduskuuri, mille käigus maja fassaad uhiuue värvikihiga üle võõbati. Viietoalises majas on lisaks ka korralik saun, mille eesruumist võib leida kivimaterjalist baari.