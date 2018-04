Neli halba kodust harjumust, millest loobumine aitab kõvasti raha säästa

Portaal ApartmentTherapy ja ajakiri Glamour on pannud kirja mõned punktid, kus harjumused, mis võivad pealtnäha isegi säästlikud tunduda, tegelikult arutult meie rahakotti tühjendavad.

Allahindlustel ostlemine

Kuigi sulle võib allahindlustel ostlemine tunduda väga säästliku lähenemisena, on tõde see, et soodsad hinnad panevad meid kokku ostma asju, mida meil tegelikult kas üldse või vähemasti lähemas tulevikus vaja ei lähe. Nii paned selliste igaks juhuks ostetud esemete alla kinni hulga raha ja võimalik, et sa ei kasuta neid asju kunagi.

Toidu riknema laskmine

See on suures osas seotud viitsimatusega planeerida nädalamenüüd. Kui iga päev või isegi iga toidukorra eel on vaja mõelda, mida seekord süüa, poes käiakse vaat et mitu korda päevas, juhtub kergesti, et külmkappi kuhjub toitu, mida keegi ära ei söö. Lõpuks tuleb see minema visata. Planeeri oma söögikorrad vähemasti mõne päeva võrra ette ja osta toitu vajaminevas koguses.

Tuntud nimede eelistamine

Olgu tegemist puhastusvahendite, toidu või millega iganes: tuntud nimi maksab kindlasti rohkem, aga see ei tähenda, et selle raha eest päriselt paremat kvaliteeti saad. Eriti toidu puhul on tihti nii tervisesõbralikum kui soodsam eelistada tundmatu kodumaise tootja soodsamat alternatiivi kui vabrikutoodangut.

Pudelivesi