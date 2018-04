Lugeja fotod: Järva-Jaani metsas õitseb haruldane lill

«Kolm aastat tagasi leidsin Järvamaal Järva-Jaani vallas asuva isatalu metsast väga huvitava täidisõielise sinilille. Väiksem põõsas jäi metsa ja suurema istutasin ümber Tartu koduaeda. Koduaia põõsas on väiksemaks jäänud ja jääb vaid loota, et imeline sinilill siiski välja ei lähe,» kirjutab Postimehe lugeja Ivo Känd.

Seda, et tegu pole millegi päris igapäevasega, kinnitab ka Aomets. «Täidisõielisi taimi aeg-ajalt ikka tekib - looduse vigurid ja väga tavapärane see pole,» sõnab ta.

Aometsa sõnul on sinilillede puhul küll üsna tavaline see, et ühes ja samas metsas kasvab sinililli, mille õielehed (sinilillel siis värvunud tupplehed, kroonlehed puuduvad) on erinevates sinistes toonides kuni erinevate roosade toonideni ja esineb isegi valgeid isendeid.