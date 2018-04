Ajalugu müügiks: II maailmasõja veterani maja müüdi selle originaalhinnast tuhat korda kallimalt

1950. aastal ehitatud maja on selle kerkimisest saati muutumatuna püsinud. Maja on justkui omaette muuseum - kõik seadmed, nõud ja ka mööbel on 1950. aastatest pärit, luues igati ajastutruu atmosfääri. Majas on muuseas säilinud ka selle endise omaniku, II maailmasõja veterani, sõjaaegsed esemed.