Kumb on õigem: nõudepesumasin või käsitsipesu?

Portaal OrganicLife on küsimuse vaatluse alla võtnud ja üsna lihtsalt lahti seletanud. Vaatame järele.

Plussid: käsitsi pestes kontrollid kasutatava vee kogust: sa ei pea kasutama viie nõu pesemiseks sama palju vett kui 50 nõu pesemiseks. Nõudepesumasinal selline kontroll puudub. Võimalik, et mõnikord õnnestub nõud käsitsi pestes puhtamaks saada, sest kõik oleneb sinu enda hoolikusest ja viitsimisest, mitte nõudepesuvahendist masinas.

Miinused: käsitsipesu on kohutavalt ressursseraiskav. Euroopa Liidu korraldatud uuringust selgus, et 12 komplekti nõude pesemiseks kulutab käsitsipesija enam kui sada liitrit vett, nõudepesumasina kasutaja aga kõigest 15 liitrit.

Miinused: halvad harjumused võivad ka nõudepesumasina kasutamise väga ebaefektiivseks muuta. Kui pesed terve pika pesutsükliga vaid mõned üksikud nõud, pole see kindlasti mõistlik. Masin tuleb alati täis koguda. Ka liiga vana masina kasutamine pole arukas. Hoolikalt tuleb valida ka pesuvahendit: paljud neist on väga loodusvaenulikud, kuid õnneks on turul juba ammu ka loodussõbralikke lahendusi.