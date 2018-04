Viis väga jõukat kuulsust, kes elavad hämmastavalt tagasihoidlikes kodudes

Kesha

Kesha maja elutuba. FOTO: trulia.com

Rahvusvaheline popstaar Kesha on ka varem silma paistnud selle poolest, et hoiab hoolimata kuulsusest ja kopsakast rahakotist jalad maas ega lähe liiale. Nii pole üllatav, et ka tema kodu on üsna tagasihoidlik: naine elab kolme magamistoaga pisut üle sajaruutmeetrises majakeses. Sellise kaliibriga staari kohta väga üllatav valik.

Robert Pattinson

Pattinson on samuti sedasorti staar, kes pole lasknud tuntusel end rikkuda. Tema maja on Kesha omaga võrreldes küll pisut suurem: umbkaudu 180 ruutmeetrit. Kuid Hollywoodi standardite kohaselt on ühekorruselise maja näol siiski tegemist väga tagasihoidliku elamisega, mis ülemaailmselt varemgi palju imestust tekitanud. Majas on, muide, kõigest kaks magamistuba.

Vincent Kartheiser

FOTO: www.dwell.com

Populaarse telesarja «Mad Men» osatäitja Vincenti maja on väike absoluutselt kõigi, ka täiesti tavaliste inimeste standardite kohaselt: vaid hädavajalikku mahutav kodu on kõigest 54 ruutmeetrit suur, niisiis on mehel tulnud väga hoolikalt läbi mõelda, millel tema kodus üldse kohta olla saab. Tänaseks on mees küll jõudnud maja maha müüa ja kolida pisut suuremale pinnale, kuid liialdama pole ta hakanud: uus kodu, korter Brooklynis, on kõigest 90 ruutmeetrit suur.

Jennifer Lawrence

Kuigi Jennifer Lawrence on üks enim teenivaid naisnäitlejaid maailmas, pole see teda uhkeks teinud: veel hiljuti elas ta tagasihoidlikus kahe magamistoaga 130-ruutmeetrises majas Santa Monicas. Kui tavaliselt tähistavad staarid Oscari-võitu uue kodu soetamisega, siis Lawrence´i 2012. aastal skooritud auhind kodu vahetama ei pannud.

Warren Buffett

FOTO: / ©The Image Works / TopFoto