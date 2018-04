Fotod: köök, mis remondita tundmatuseni muutus

Köögi omanik Charlotte ütleb, et kuigi nad oleksid väga tahtnud köögis remonti teha, et mahtunud see plaan pärast majaomanikeks saamist kuidagi nende eelarvesse. Niisiis tuli leida viis, kuidas köök, mis üldse perekonna maitse järele polnud, remontimata värskendada.

Ka köögitehnika vahetas Charlotte välja, aga see pole kindlasti miski, mis kvalifitseeruks remondiks. Paljud on andnud naisele tagasisidet, et ehtsa puidu värvi kappide ülevärvimine oli sisuliselt kuritegu, kuid siinkohal, köögis, mis oli enne pime ja rõhuv, on see kindlasti olnud põhjendatud valik.