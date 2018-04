Tänapäevane kamin on palju enamat kui sisustuselement

Vähe on eestlasi, keda puuküte ja elav tuli külmaks jätab. Igal teisel inimesel seostub praksuva halutulega mõni mälestus lapsepõlvest ja seetõttu tahetakse ka siis, kui kodu põhiküte tuleb mujalt, oma elamisse siiski kaminat.

Andrus Schults Kaminakojast tõdeb, et eestlase praktiline meel ja puuküttetraditsioonid on nii tugevad, et elektrist sõltumatu kütteseadme hangivad oma koju väga paljud. «Alalhoidliku meelega eestimaalane teab nii nagu soomlanegi, et erinevates kriisiolukordades saab ikkagi toetuda vaid halupuudega köetavale kaminale, ahjule või pliidile,» sõnab ta.

Kuna elu on aga edasi läinud, on võimalik kaminaga ka praktilisi lahendusi kaasa saada. Nii näiteks, ütleb Ergo Kuuskor Koltsi Kaminatest, on täna võimalik pealtnäha klassikalisele kaminale lisada erinevaid salvestavaid süsteeme, mis annavad kütmisele suurema mõtte kui vaid tule vaatamine.

Kuid tuleb tõdeda, et väliselt klassikalisi lahendusi eestlased kaminate puhul enam väga ei armastagi. Kuuskor sõnab, et meiekandiinimene pöörab väga palju tähelepanu sellele, et kamina välimus harmoneeruks ruumi disainiga, kusjuures esimene valik on võimalikult suure klaaspinnaga kamin.

Klassikaline kamin pole turult päris kadunud, kuid nende osakaal on Kuuskori sõnul umbkaudu viis kuni kümme protsenti.

Väga palju eelistatakse soojust salvestavate lahendustega kaminaid või kaminahjusid, lisas Schults. Ka tema on seda meelt, et klaas on eestlasele väga tähtis ja valik just selle materjali kasuks langetatakse ülimalt sageli.

Praktiline eestlane teab, et klassikaline halukamin kulub majapidamisse igal juhul ära, kui kõik muud küttesüsteemid alt peaksid vedama. FOTO: Kaminakoda

Nutilahendusi leiab ka kaminamaailmast

Kuigi see võib tunduda uskumatu, on nutilahendused jõudnud ka puuküttemaailma ja turul leidub kaminaid, mida saab kas mobiiltelefoni rakenduse või kaugjuhtimispuldi abil reguleerida. «On saadaval puuküttekaminaid, mille põlemisõhu pealevoolu ja ukse avamist näiteks saab sel moel toimetada,» toob Kuuskor näite.

Teise väga levinud lahendusena soetatakse gaasil ja biokütusel töötavaid kaminaid, mille kasutamine ja reguleerimine võib käia interneti kaudu.

Väga erilise lahenduse igatsejale, juhendab Kuuskor, on turul käsitöökaminaid, mille puhul tellija saab kõik nullist oma äranägemise järgi paika panna ja valida detailideni täpselt sellise lahenduse, nagu soovib. Nii saab luua unikaalseid ja kordumatuid kaminaid.

Kaminakoja klientidele pakutakse luksuslahendusena Schultsi sõnul lisaks nutilahendustele veel marmorfassaade ja metallist disainkaminaid.

Tänapäevaste kaminate hulgast leiate sobiva lahenduse ka väga luksuslikku interjööri. FOTO: Kaminakoda

Tänane kamin tingimata korstnat ei vaja

Oleme harjunud, et kamina paigaldamise eeldus number üks on, et majas oleks olemas korsten. Kuid tänasel päeval ei pea seegi enam paika ja kamina saab paigaldada tõepoolest absoluutselt igasugusesse kodusse olenemata sellest, kas korsten on olemas või ei.

«Ilma korstnata kamin töötab biopiiritusega, mis põleb väga puhtalt ja põlemisjääke tekib minimaalselt,» räägib Kuuskor. Niisuguse biokamina saab vabalt paigaldada ka näiteks uusarenduse elutuppa.