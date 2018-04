Fotod: osta.ee oksjonil otsib ostjat väga kasulik ese lastetuppa

Tegemist on isevalmistatud LEGO-lauaga, mis on suurepäraseks lahenduseks kaootilises klotsimaailmas korra loomisel.

Selle legolaua keskel on kauss klotsidega ja laua plaat on kaetud LEGO-ehitusplaatidega. Edasiarendusena on võimalik laua alla siinisüsteemide abil kaste kinnitada, et klotside hoiustamiseks rohkem kohti oleks.