Korterite hinnatõus jätkub üle Eesti, erandiks üks maakond

Korterite turul kasvab ostusurve, sest müügipakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE on aastaga langenud ja hinnad kerkinud.

Ligi kaks kolmandikku KV.EE portaalis müüdavatest korteritest asuvad Harju maakonnas, mille taga on eeskätt Tallinna kui tõmbekeskuse mõju. Suurt rolli mängib ka aktiivne kortermajade ehitamine, iga nädal toob portaali müüki mõne uue suurema või väiksema korteriprojekti.

Müüki lisanduvad uued korterid pealinnas ja teistes suuremates tõmbekeskustes kasvatavad müügipakkumiste hindu. See omakorda tõmbab vedurina tõususuunda teistegi maakondade hinnatasemed.

Kuigi kinnisvara hinnatõus jätkub, on see aeglustunud enamvähem palgatõusu temponi. Elamispindade hinnad kasvavad praegu neli kuni kuus protsenti aastas, keskmine palk viis kuni seitse protsenti. «Elamispindade hinnad ei jookse ostjatel eest ära ja ostujõud püsib tugev, see hoiab kinnisvaraturu aktiivsena,» selgitas kinnisvaraekspert Tõnu Toompark.