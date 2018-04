Mõjuv põhjus, miks vihatud naati koduaiast tegelikult hävitada ei tohi

Miks? Veebiportaal Biobees.com kirjutab, et põlatud umbrohuna tuntud naat on väga kasulik taim mesilastele, kes on üha suuremas hädas tolmeldamiseks sobivate taimede leidmisel.

Naadi olulisusest mesilaselaadsetele rääkis hiljuti Postimehele ka mesinduskonsulent Aivo Sildnik: soovituslik oleks selle umbrohuga võitlemisel pisut pidurit tõmmata.

Naat meeldib mesilastele ja mesilaselaadsetele väga, aga kuna aiapidajad on naadivastasesse võitlusse asunud, jääb neid taimi jaoks tasapisi liiga väheks.

Teine probleem on, et naadist vabanetakse tihti taimemürkide abil, mis on mesilastele eluohtlikud. Inimesed ühest küljest küll soovivad oma aeda mesilasi ja külvavad ning istutavad sinna kultuurtaimi, mis peaksid neid ligi meelitama, kuid teisest küljest kasutavad koduaias mürke, mis on mesilastele surmavad. Nii meelitatakse mesilased sisuliselt lõksu.

Biobees kirjutab, et inimeste soov oma koduaiad väga hoolitsetuks muuta on arusaadav, aga sealjuures tuleks mõelda ka sellele, et paljud kasulikud putukad lahkuvad ülehoolitsetud aedadest, sest nad ei leia endale seal enam elupaika. Halvimal juhul, näiteks mürikide kasutamisel, muutuvad aiad neile lihtsalt eluohtlikuks.