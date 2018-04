Mupo manitseb: ka väikesemahuliste ehitustööde puhul tuleb taotleda vastav luba

«Paljud inimesed ei ole teadlikud, et vastavalt ehitusseadustikule on ka väiksemamahuliste tööde puhul vajalik vastav luba. Samad nõuded kehtivad ka kortermajade puhul. Luba ei ole vaja, kui tegemist on kuni 20-ruutmeetri suuruse elamu teenindamiseks vajaliku hoonega,» selgitas mupo ehitusjärelevalvega tegeleva menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor Andreas-Hannes Tamm. Kõikvõimalike kõhkluste puhul soovitab Tamm pidada nõu kas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti või Munitsipaalpolitsei ehitusmenetluse inspektoriga.