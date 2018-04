Foto: kas sina suudaksid sellises maakodus suvitada?

Tagasihoidlik puumaja asub Tšehhis jõe järsul ja kivisel kaldal, osaliselt justkui vee kohal. Tegemist on piirkonnaga, mida sealsete maaliliste vaadete pärast tihti ka Tšehhi Šveitsiks kutsutakse.

Ja tõepoolest - maaliline on ju seegi vaade ja ilmselt ka need vaated, mis majast alla jõe ja üles metsa poole vaadates avanevad.

Maja asukoht on aga sellegipoolest üsna kõhe ja mitmed Facebookis fotot kommenteerinud leiavad, et tegemist on üsna kõheda asukohaga ühele majale.