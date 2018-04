Austraaliasse kinnisvara soetavatele hiinlastele tuleb appi robotist maakler

Hiinlased on alati kaks sammu ajast ees, nii ka kinnisvaramaailmas. Austraaliasse eramuid soetavatele hiinlastele ning Austraalia maakleritele tuleb peagi appi mandariini keelt kõnelev robot nimega Al, tänu kellele loodetakse keelebarjäär ületada.

Tehisinimene võtab nimelt üle Austraalia maaklerite tööülesanded, et vahendada sealset kinnisvaraturgu, vahendab realestate.com.au. Roboti idee taga on Hiina kinnisvaraportaal juwai.com, mille meeskond on löönud käed roboteid tootva ettevõttega Singou Technology.