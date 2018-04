Miks vana maja haiseb ja miks see sind murelikuks muutma peab?

Vana maja haisul on kolm peamist põhjustajat: vähene ventilatsioon, kõrge niiskustase ja pimedus, selgitab Indiana ülikooli keemia õppejõud Bill Carroll Jr. «Nii saab vanast majast suurepärane Petri tass, kus vohab hallitus. See, kas juba tekkinud või alles tekkiv hallitus, ongi kõige sagedasem lõhnaallikas,» räägib Carroll Fox Newsile.

Palju räägitakse, et säärasest haisust pole võimalik vabaneda - sa võid toad küll ära õhutada, kuid niipea, kui maja veidikeseks suletuna seisma jääb, tekib hais tagasi. Carroll on seda meelt, et tagasi tekib see vaid siis, kui pole korralikult eemaldatud. Ja korralik eemaldamine on täiesti võimalik.