Galerii: Ameerika maffiabossile kuulunud villa otsib uut peremeest

Kurikaelale kuulunud maja on oma kandi üks vanimaid. Capone'st sai selle 1922. aastal ehitatud maja omanik aastal 1928. Samas majas kustus ka maffiabossi eluküünal. Mehele kuulunud 2787-ruutmeetrine kinnistu on tänase päevani piiratud turvaväravatega, mida omakorda ümbritsevad mitmed kõrguvad palmid.

Kolm aastat tagasi uuenduskuuri läbinud villas on siiamaani tunda 1920. aastate hõngu, vahendab realestate.com.au. Renoveerimistööde käigus on taastatud nii villa tolleaegne hiilgus kui omapära. Legendaarsele bandiidile kuulunud majas on neli magamistuba, kolm vannituba ja üks tualett. Lisaks peahoonele leiab kinnistult ka ühe abihoone, basseini ning imelisi vaateid pakkuva rannakabiini.