Fotod: Pirital antakse üürile seninägematu maja

Pirital Miiduranna teel otsib üürnikku tõeliselt võimas villa - viie magamistoaga hoones on oma isiklik võimas spordisaal ja mullivanniga katuseterrass. Maja sisekujundus on aga midagi sellist, millesarnast Eestis tihti ei kohta.

Esimesel korrusel on üldkasutatavad ruumid. Spordisaal kõrgub läbi kahe korruse ja selle juurde kuulub ka poksiring, saali juurde kuuluvad trenažöörid. Elutuba on maast laeni akendega ja karaokesüsteemiga.

Teisel korrusel on peamiselt magamistoad, mille uksed on koodiga suletavad. Magamistubade, nagu kogu hoone sisustus üleüldiselt, on äärmiselt rikkalik ja luksuslik.