Päikesepaneelide paigaldamiseks on võimalik toetust küsida

Sel aastal antakse toetust kokku 1,4 miljonit eurot ning järgnevatel aastatel miljon eurot aasta kohta. Taotlusvoor on avatud eelarvevahendite ammendumiseni.

Toetust saab taotleda päikesepaneeli projekteerimise, päikesepaneeli soetamise ja päikesepaneeli paigaldamise kulude katteks. Toetuse määr on kuni 30 protsenti toetatavate tegevuste kogusummast, kuid mitte rohkem kui 30 000 eurot taotleja kohta.

Toetus on suunatud põhiosas väljapoole Tallinna linna ja taotlejateks võivad olla riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused, mittetulundusühingud, äriühingud, sihtasutused, seltsingud või korteriühistud. Tallinnas paikneva hoone ettevõtjast omanik saab toetust taotleda vaid juhul, kui taotleja tegevusalaks on kohustuslik sotsiaalkindlustus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne.

Toetuse eesmärk on kasvatada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaalu ning vähendada energia tootmissüsteemist pärinevaid saasteainete heitkogust.

Kuigi see meede on mõeldud juriidilistele isikutele, on ka eraisikutel juba poolteist aastat võimalik taotleda toetust taastuvenergiaseadmete kasutuselevõtuks. Selleks väljastab KredEx väikeelamute rekonstrueerimistoetust, mida saavad taotleda enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamute omanikud.