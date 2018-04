Kristiines muudetakse ajalooline maja modernseks ehitiseks

Majas on kahe- ja kolmetoalised korterid suuruses 28-60 ruutmeetrit. Kristiinele omaselt ümbritseb maja suur aed, kuhu lisaks säilinud viljapuudele luuakse laste mänguväljak ja grillimisala.

«Tallinna-tüüpi maju leidub Kristiines vähe ja seda rõõmsamad oleme, et saame ühe neist väärikalt taastada. Lisaks ajaloo väärtustamisele kasutame rekonstrueerimisel ka tänapäeva tipptehnoloogiaid. Näiteks võib iga korteriomanik pikale nädalavahetusele või puhkusele sõites ühe puutega kogu korteri jahedamaks seada, säästes nii küttekuludelt. Samuti on võimalik määrata kuupäev ja kellaeg, millal kodu taas hubase 23 kraadi peale „ise“ tagasi peab minema. Kõik selleks, et uued kodud saaks võimalikult mugavad ja säästlikud,» ütleb Scandium Kinnisvara arendusjuht Kalle Aron.