Ruuminappusega kodus köök magamistoaks - mõistlik mõte või meeletus?

Üheks lahenduseks säärases olukorras on napsata üks tuba juurde köögi arvelt - hea lahendus nõukaaegsetes paneelmajades, kus köök on veel eraldiseisev ruum.

«Kuid tuleb endale täpselt selgeks teha, millega tegemist on, sest tihtipeale on seal tööd ja erinevaid probleeme tunduvalt rohkem kui esmapilgul tundub. Kui näiteks suurema korteri ostust jääb puudu mõni tuhat eurot, siis on vägagi tõenäoline, et pigem tuleb odavam ning ka närvesäästvam uus korter osta,» sõnab ta.