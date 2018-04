Tallinna uusehitised jõudsid Baltimaade kinnisvaraprojektide konkursil esiviisikusse

«See on suurepärane saavutus, sest minu teada on viie hulka kahe projektiga jõudmine esmakordne – või siis vähemalt harukordne. Kui arvestada kolme riigi elukondliku kinnisvaraprojektide kogumahtu, siis on see ühe firma tegemistele ikka väga väärikas tunnustus,» märkis Metro Capitali juhatuse esimees Ain Kivisaar.