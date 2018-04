Sujuv koostöö maakleri ja müüja vahel eeldab ausust ja avatust

Müügiprotsess ei ole kaugeltki nii lihtne, kui esmapilgul tunduda võib. Maaklerit ei maksa aga karta, kuna tema eesmärgiks on kinnisvara parima hinnaga maha müüa. Koostöö sujub aga kõige ladusamalt siis, kui ka vara omanik on avatud ja aus ega püüa maakleri eest midagi varjata.

«Müügitöö on ladus koostöö omaniku ja maakleri vahel, kus mõlemad pooled usaldavad täielikult teineteist ja liiguvad üheskoos lõppeesmärgi poole, milleks on objekti edukas müük,» rõhutas Marmel Kinnisvara maakler Sandra Alliksaar.

Müüja peaks Arco Vara maakleri Anne Heinlo sõnul avaldama maaklerile müüdavast objektist võimalikult täpse ülevaate ning esitama kõik olemasolevad dokumendid. Ära tuleb mainida ka probleemid ja puudused ning heita pilk kinnisvara juriidilisele poolele - kes on vara tegelikud omanikud ja milline on nende perekonnaseis.

«Samuti on vaja täpsustada, ega ei ole jäänud lõpule viimata võimalikud pärimisega seotud küsimused, kas ja millised on võimalikud piirangud ja koormatised ning kui tegemist on volitatud isikuga, siis kontrollida volituse kehtivusaega ja sobivust,» soovitas Heinlo.