Fotod: kolm Eesti maja, mille hea õnne korral väga soodsalt endale saab

Tegemist pole paraku mingi sooduspakkumisega: need majad on kohtutäiturid võlgade katteks enampakkumisele pannud. Enampakkumiste alghind on reeglina oluliselt madalam kinnisvara tegelikust turuhinnast. Kui hästi läheb ja huvilisi vähe on, on nii võimalik endale kinnisvara väga soodsalt soetada.

Tegemist on suurepärase kinnistuga, millel suurust tervelt 3,5 hektarit. Merest, Hara lahest, kõigest 500 meetri kaugusel asuv talukoht koosneb peamajast, saunast, kahest kuurist ja laudast. Peamaja on kahekorruseline. Krunt piirneb metsaga.

See 2014. aastal valminud maja on enam kui 134 ruutmeetrit suur. Peamaja juurde kuulub abihoone ja saun. Abihoone on kusjuures juba ise pisema maja eest: see on enam kui 80 ruutmeetrit suur. Kinnistul on tiik. Mõnus võimalus suvekoduks!

